В Челябинске возбуждено дело по факту убийства бизнесмена топором

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства владельца магазина детских игрушек в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, днем 31 декабря в помещении магазина в Советском районе областного центра был обнаружен 49-летний предприниматель с ранением головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался. По предварительным данным на предпринимателя напали с топором.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установление подозреваемых и всех обстоятельств произошедшего.