Число умерших от коронавируса на Кубани превысило 1000 человек

В Краснодарском крае за сутки от коронавируса умерли 14 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее число смертельных случаев достигло 1006. У всех пациентов выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого течения.

По данным оперативного штаба, четыре человека умерли в Краснодаре, в т.ч. 60-летняя жительница Хадыженска и 63-летняя жительница краевого центра – в краевой клинической больнице №1. Известно, что обе пациентки страдали от хронической болезни почек. Кроме того, в госпитале ветеранов войн умер 58-летний мужчина. Он страдал сахарным диабетом и гипертонической болезнью, а также в прошлом перенес инсульт.

В специализированной клинической инфекционной больнице умер 55-летний житель Северского района. В оперштабе уточняют, что у него была гипертоническая болезнь, а также ишемическая болезнь сердца и хроническая обструктивная болезнь легких.

Помимо этого, в Северской ЦРБ умерли 56-летняя жительница Кореновска с гипертонической болезнью, 81-летняя жительница Абинска, страдавшая ишемической болезнью сердца, и 62-летняя жительница Северского района с таким же заболеванием. В Тихорецкой ЦРБ скончались 58-летний и 69-летний пациента. Оба страдали гипертонической болезнью.

В Сочи, в инфекционной больнице №2 скончалась 71-летняя женщина. В городской больнице №5 умер 69-летний мужчина. В городской больнице Армавира умер 82-летний местный житель. В Лабинской ЦРБ врачи не смогли спасти 94-летнюю жительницу Мостовского района. В Крымской ЦРБ умерла 83-летняя жительница района.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 5 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Общее число подтвержденных случаев в регионе составило 28663.

Алексей Белянин