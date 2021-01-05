На Кубани за сутки выявили 184 новых заболевших коронавирусом

По данным на 5 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это на трех заболевших меньше, чем днем ранее.

Общее число подтвержденных случаев в регионе составило 28663. Продолжают лечение 8442 заболевших, выздоровело 19215 пациентов (в т.ч. 112 за минувшие сутки).

Оперативный штаб Краснодарского края рассказал, что среди новых пациентов – 89 женщин и 95 мужчин, в т.ч. четверо детей. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще трое – на ЭКМО.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Краснодаре – 53 случая, в Сочи – 23. В Темрюкском районе 18 заболевших, в Апшеронском – 11. По семь человек заболели в Новороссийске, Анапе, Кавказском районе. По пять – в Туапсинском, Лабинском, Тимашевском, Мостовском районах. По три новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Тихорецком, Калининском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском районах.

Кроме того, по два положительных результата получено в Геленджике, Армавире, Ейском, Северском, Ленинградском, Гулькевичском, Староминском районах. По одному – в Славянском, Курганинском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Выселковском и Павловском районах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 4 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 187 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин