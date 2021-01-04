На Кубани за сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердился у 85 мужчин и 102 женщины в возрасте от полугода до 96 лет, - сообщает пресс-служба администрации края. Больше всего зараженных в краевой столице - 51. В Сочи выявлено 17 новых случаев, в Новороссийске – 16, в Геленджике –12, в Горячем Ключе и Тихорецком районе – по 11.

Всего в Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 479 человек, в том числе у 2 311 детей. На 100 тыс. населения регистрируется в среднем 501,8 случая.

С начала пандемии выздоровели 19 103 пациента, из них 100 – в течение последних суток. 992 человека скончались. 132 сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО.

За минувшие сутки проведено более 7 тыс. лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (с начала пандемии – 2 098 994 исследования).

Андрей Ульченко