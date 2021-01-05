В Ярославле усилили работу по уборке снега и наледи

В Ярославле усилены работы по уборке города от снега и наледи, сообщили в пресс-службе мэрии. В сообщении отмечается. что для уборки ярославских улиц, тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта задействовано более 60 единиц спецтехники. Для борьбы со снегом и гололедом применяется песко-соляная смесь.

По информации пресс-службы, контролируют уборку и состояние дорог специалисты департамента городского хозяйства мэрии. По словам директора департамента Ярослава Овчарова, все основные магистрали Ярославля пролиты и обработаны противогололедными материалами, песко-соляной смесью и соляным раствор, которые приобретены в необходимых количествах.

«Для работ на проезжей части используется спецтехника, тротуары обрабатывают вручную и с привлечением малой механизации. Сейчас идет перераспределение техники и ручников на другие титульные объекты. Основной упор делаем на тротуары, пешеходные переходы и остановочные комплексы. В ночную смену будет производиться вывоз снега»,— уточнил господин Овчаров.

В мэрии рассказали, что очистка дворовых территорий от снега и наледи ведется силами управляющих организаций. Они сейчас работают в штатном режиме. Уборка улиц третьей и четвертой категории, к которым относятся межквартальные проезды и дороги в частном секторе, ведется подрядными организациями. Их работа контролируется главами территориальных администраций. Работы по уборке производятся ежедневно в каждом районе по специально составленным маршрутным графикам.

Антон Антонов