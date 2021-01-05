05 января, вторник
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Израиль одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса

Минздрав Израиля одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Это уже третья страна, разрешившая использовать вакцину Moderna. В декабре в Израиле начали вакцинацию препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

В заявлении Moderna говорится, что израильский Минздрав согласовал закупку 6 млн доз вакцины, и первые поставки ожидаются «в ближайшее время».

До этого американская вакцина была одобрена к применению в США и Канаде. Также разрешения на использование препарата проходят согласование в ЕС, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Прививку от COVID-19 ранее уже сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Массовая вакцинация началась в стране с 20 декабря, первыми прививку получают медработники. В Израиле коронавирусом заболели более 448 тыс. человек, умерли свыше 3,4 тыс. С 27 декабря в стране действует карантин.

О мировой борьбе с пандемией — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».

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