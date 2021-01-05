Иран задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе судно под флагом Южной Кореи. Иранские власти утверждают, что танкер нарушал законы о защите морской среды. Отношения между Ираном и Южной Кореей обострились после того, как Сеул заморозил на счетах в своих банках $7 млрд, связанных с иранскими властями.

Иранское агентство Fars пишет, что КСИР задержал судно из Южной Кореи после того, как оно не отреагировало на предупреждения. Танкер Hankuk Chemi вышел из саудовского порта Аль-Джубайль и перевозил 7 200 тонн нефтепродуктов. В составе экипажа находятся граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. Судно доставили в иранский порт Бендер-Аббас, дело в отношении нарушителя направят в суд.

По данным Reuters, инцидент произошел накануне запланированного визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Во время этого визита стороны планируют обсудить требование Ирана разморозить $7 млрд в южнокорейских банках, замороженных в рамках санкций США.