США разрешили финансовые операции с оппозицией Венесуэлы в обход санкций

Минфин США разрешил американским гражданам и компаниям осуществлять финансовые операции с венесуэльской оппозицией в обход санкций, введенных против Венесуэлы. Таким образом США в очередной раз выразили поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо, объявившему себя и.о. президента Венесуэлы, и его сторонникам.

Чтобы обойти действие своих же санкций США выпустили специальную лицензию, позволяющую американским компаниям и физлицам проводить транзакции и сделки с участием господина Гуайдо и венесуэльской Национальной ассамблеей. Соответствующая лицензия 31A опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США).

«Лица из США имеют право участвовать во всех операциях и видах деятельности (с участием венесуэльской оппозиции.— “Ъ”), ранее запрещенных указом правительства №13884 от 5 августа 2019 г., включенным в положение о санкциях в отношении Венесуэлы»,— говорится в документе (.pdf). Указ, который упоминается в лицензии OFAC, подразумевает, в частности, заморозку активов правительства Венесуэлы в США.

Политический кризис в Венесуэле начался в январе 2019 года после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро, что привело к массовым протестам в стране. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента, его поддержали более 50 государств. В декабре 2020-го в стране прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия. Ни оппозиция, ни власти ряда стран, в том числе США, итоги голосования не признали.

О ситуации в Венесуэле читайте в материале “Ъ” «Народ решил оставаться независимым, суверенным и свободным».