Архив рубрики «Образ жизни» 2018–2019

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Воронеж. Черноземье
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15:24
Президент Армении Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне
11:57
Верхнехавский агрохолдинг планирует запустить комбикормовый завод в Воронежской области
11:42
В Черноземье за сутки подтвердилось еще 1257 случаев коронавируса
04/01
Умер воронежский журналист и бывший кандидат в губернаторы Виталий Климов
04/01
Коронавирус в Черноземье: 148 тыс. зараженных, 1 246 за сутки
03/01
Во всех регионах Черноземья число заболевших COVID-19 превышает количество выписанных
02/01
Под Воронежем восстановили уплывший понтонный мост
02/01
В первый день нового года COVID-19 подтвердился у 1257 жителей Черноземья
01/01
Скончались два доктора наук, преподававшие в Воронежском университете
01/01
Около 1700 военнослужащих 20-й армии находилось на боевом посту в новогоднюю ночь
01/01
В Черноземье зарегистрировано еще 1253 случая коронавируса
01/01
Курская АЭС в 2020 году вложила в модернизацию 5 млрд рублей
01/01
«ПГС проект» подготовит проект благоустройства части Петровской набережной в Воронеже
31/12
В год коронавируса воронежцы на треть чаще стали использовать банковские карты
31/12
За сутки в Черноземье COVID-19 заболело лишь на 10 человек больше, чем выписалось
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