Зимнюю посещаемость сочинских пляжей сравнили с летней

Посещаемость пляжей в январе почти достигла летних показателей, сообщает «Сочи 24». «Сегодня воздух прогрелся до +15 градусов, такой же прогноз и на завтра. Температура морской воды чуть ниже +14 градусов», - говорится в сообщении. В соцсетях публикуется много видео с пляжей курортной столицы. На них, в частности, люди гуляют по набережной в футболках.

Из-за пандемии коронавируса курортный сезон открылся на Кубани позже обычного. По данным министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, за 11 месяцев 2020 года Краснодарский край посетили 11 млн туристов, на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К летнему сезону 2020 года 124 коллективных средства размещения вообще не открылись, при этом отрасль потеряла номерной фонд, насчитывающий в общей сложности 17 тыс. мест.

Андрей Ульченко