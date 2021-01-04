В Ярославле женщина из-за гололеда на тротуаре получила тяжелую травму

В Ярославле женщина, упав на скользком от гололеда тротуаре, получила тяжелую травму, сообщил телеканал «Первый Ярославский». По информации телеканала, инцидент произошел 3 января недалеко от КЗЦ «Миллениум». Пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра, она нуждается в длительном лечении.

В ярославских соцсетях сообщают, что женщина гуляла с четырехлетней девочкой на территории возле КЗЦ «Миллениум». Очевидцы пишут, что территория вокруг КЗЦ была очищена от снега. Однако на тротуаре был гололед.

По данным телеканала, территорию КЗЦ «Миллениум» убирает клининговая компания, с которой заключен договор. Телеканал со ссылкой на сотрудников КЗЦ сообщил, что работы по 3 января были проведены работы обработке территории специальным реагентом. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

«Вся необходимая помощь пострадавшей была оказана. На данный момент она находится в больнице имени Соловьева, в травматологическом отделении»,— цитирует телеканал комментарий представителей регионального департамента здравоохранения и фармации.

Дарья Сабаева