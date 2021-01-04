Сочинские бары и рестораны оштрафованы на 900 тысяч рублей за нарушения

За неделю на представителей общепита курортного города составлено пять протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Общая сумма штрафов составляет около 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани.
В числе выявленных нарушений работа после полуночи, оказание услуг персоналом без средств индивидуальной защиты. Кроме того была выявлена продажа алкоголя без соответствующей лицензии.
Мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники департамента потребительской сферы края и работники мэрии Сочи ежедневно контролируют соблюдение антиковидных требований на объектах потребительской сферы курорта.
Всего в горном кластере Сочи работают 240 кафе и ресторанов на 16 тыс. посадочных мест.