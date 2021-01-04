Волейболистки московского «Динамо» ушли на карантин из-за COVID-19

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) ушел на карантин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Положительный результат дали тесты нескольких игроков и одного члена тренерского штаба.

«Перед матчем Суперлиги Париматч с казанским "Динамо-Ак Барс" наша команда в очередной раз сдавала ПЦР-тесты, и несколько результатов тестов оказались положительными. Заболевшие изолированы, а вся наша команда вынуждена уйти на карантин»,— сообщается на сайте «Динамо».

Игры клуба в рамках чемпионата России 5 января с «Динамо-Ак Барс» и 9 января с «Локомотивом» из Калининградской области отменены. Новые даты матчей объявят позже. «Динамо» находится на первом месте турнирной таблицы чемпионата России с 14 победами в 15 матчах.

В России за последние сутки выявлено минимальное число зараженных COVID-19 с 18 ноября — 23 351. Впервые с начала пандемии наибольший суточный прирост зараженных и умерших зафиксирован не в Москве, а в Петербурге.