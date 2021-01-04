В Самарской области снизился суточный прирост числа зараженных COVID-19

В Самарской области впервые за последние три недели суточный прирост зараженных COVID-19 составил менее 300. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в регионе выявили 298 новых заболевших COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 32603. Умерли 646 человек, в том числе пять пациентов за последние 24 часа.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов