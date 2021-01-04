Смерть на дорогах Самые крупные и громкие ДТП в Ярославской области в 2020 году

“Ъ-Ярославль” вспомнил самые громкие, масштабные и пугающие ДТП, произошедшие на дорогах Ярославской области в 2020 году. Всего с начала года в регионе произошло более 1.6 тыс. дорожно-транспортных происшествий в которых погибли 158 человек и более 2 тыс. человек пострадали. О самых громких авариях уходящего года — в материале “Ъ-Ярославль”.

Столкновение автобусов на Московском проспекте

Первое крупное ДТП 2020 года произошло в Ярославле утром 24 января на Московском проспекте при участии двух пассажирских автобусов. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и 16 пострадали.

По данным УМВД России по Ярославской области, оба автобуса марки «Лиаз» двигались по направлению из центра Ярославля. Во время движения один из автобусов произвел столкновение с другим, после чего первый автобус столкнулся с легковым автомобилем, затем выехал на полосу встречного движения и съехал на обочину дороги.

Пьяное ДТП с полковником милиции

15 октября 2020 года произошло ДТП с участием полковника полиции в результате которого погиб человек. Авария произошла на автомобильной дороге Любим – Ярославль. Сотрудник УМВД России по Ярославской области в нерабочее время, управляя автомашиной Ford Focus, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 42-летняя пассажирка автомашины. Водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам служебной проверки, назначенной руководством УМВД России по Ярославской области, полковник был уволен из органов внутренних дел.

Военный наезд

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники произошло 17 июля на федеральной трассе М-8 в районе поселка Петровское Ярославской области. Двигавшаяся по трассе в сторону Ярославля колонна тяжелых военных автомобилей в сопровождении патрульной машины, смяла два гражданских автомобиля.

Причиной аварии стало то, что обгонявшие колонну автомобиль «Газель», принадлежащий сети алкогольных магазинов и автомобиль «Нива», заняли место в колонне между двумя тяжелыми грузовиками «Урал». Шедший первым военный грузовик резко затормозил и следовавший за ним «Урал» раздавил гражданские автомобили, переехав их. В результате ДТП погибли три человека.

Еще одно ДТП с участием военных произошло утром 6 августа в поселке Борисоглебский Ярославской области. На трассе столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и автобус «ПАЗ», перевозивший военных. В результате дорожно-транспортного происшествия, один человек погиб и восемь пострадали.

В ДТП погибла депутат

В дорожно-транспортном происшествии 5 марта на 306 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области погибла депутат муниципального совета города Данилова, предприниматель и меценат Татьяна Полетаева.

Легковой автомобиль Volkswagen, в котором на пассажирском месте ехала Татьяна Полетаева, столкнулся на трассе с грузовиком. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, мужчина 1956 года рождение и его пассажир, женщина 1956 года рождения.

Смертельное ДТП известной девушки-байкера

11 июля около 11 часов дня на 87 км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в ДТП погибла известная девушка-байкер и мотоблогер 33-летняя Ксения Никитина. Она ехала из Москвы в Ярославль. Мотоцикл, за рулем которого была блогер, на большой скорости врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении трактор. Девушка погибла на месте.

Ксения Никитина и еще несколько мотоциклистов ехали в Ярославль на встречу с местными байкерами. Она родилась в Ярославле, последние несколько лет жила в Москве. Ксения Никитина вела мотоблог, который был популярен в среде байкеров.

В ДТП с мотоциклом погибли три человека

Еще одно ДТП с байкером произошло в городе Рыбинске 11 июля. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18:40 на перекрестке улиц академика Павлова и Сигнальной.

Мотоцикл под управлением известного в городе фотографа Александра Джуманазарова совершил наезд на переходивших дорогу пешеходов – семейную пару. В результате ДТП погибли три человека – два пешехода (53-летний мужчина и 51-летняя женщина) и водитель мотоцикла фотограф Александр Джуманазаров. 36-летний пассажир мотоцикла был госпитализирован с травмами.

В утонувшем автомобиле погибли два человека

Днем 11 октября в пожарном водоеме поселка Волга Некоузского района был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2112». По данным УМВД, автомобиль свернул с дороги и съехал в водоем. В утонувшей машине были обнаружены тела двух погибших людей - 19-летнего мужчины и 50-летней пассажирки автомобиля. Оба погибших – жители поселка Волга.

Смертельное ДТП председателя Ярославской областной думы

Под занавес 2020 года произошло ДТП в котором погибли два человека, один из погибших – председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря в Тверской области на автотрассе Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск в Калязинском районе.

Авария произошла около 14 часов. Алексей Константинов ехал на личным автомобиле в Тверскую область, где собирался остаться на новогодние праздничные дни. На трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Алексея Константинова Hyundai New Santa Fe и автомобиля Mazda CX-7, которым управляла 37-летняя женщина. Алексей Константинов погиб на месте ДТП. Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля была госпитализирована в больницу, где позднее скончалась от полученных травм.

Всего в Ярославской области в 2020 году произошло более 1,6 тыс. ДТП. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 158 человек и более 2 тыс. человек получили травмы. В произошедших ДТП пострадали 160 детей и четыре ребенка погибли. В 2020 году в регионе произошло 210 ДТП, в которых участвовали водители, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Дарья Сабаева