В Прикамье началось снижение заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 31 907 человек. Суточный прирост инфицированных составил 1%. Отметим, с середины декабря прошлого года в крае ежедневно фиксировалось около 330 новых случаев коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, из новых заболевших — 124 мужчины, 184 женщины. Среди зараженных 12 детей. Из взрослого населения — 32 человека в возрасте 15–29 лет, 103 человека — 30–49 лет, 96 человек — 50–64 лет и 65 человек старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 90 пациентов проходят его в больницах, 218 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 24 летальных случая среди пациентов с COVID-19: 9 человек умерли непосредственно от инфекции, 15 — от сопутствующих заболеваний. Всего с начала распространения заболевания в регионе скончалось 1989 пациентов с подтвержденным коронавирусом (1173 человек — от COVID-19, 816 — от сопутствующих заболеваний).

Оправились от инфекции на сегодняшний день 25 449 жителя Прикамья.