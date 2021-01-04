В Ярославской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Ярославской области за последние сутки произошло еще четыре смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1948 и 1955 годов рождения, и женщины 1947 и 1954 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 185 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 179 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 4 января, в регионе официально подтвержден 23048 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21611 человек выздоровели. 209 пациентов умерли. В больницы госпитализировано 1889 человек, из них 714 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1175 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11267 человек. На втором месте Рыбинск — 3220 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1348 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 161, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2804 теста на COVID-19. На карантине находится 7933 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов