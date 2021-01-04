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В Тюменской области коронавирус диагностировали у 153 человек

В Тюменской области за минувшие сутки подтверждено 153 новых случая COVID-19, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Таким образом, на 4 января в регионе зарегистрировано 24 140 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии более 22 тыс. пациентов уже выздоровели, 204 человека скончались.

По данным на 4 января в России за сутки был зарегистрирован 23 351 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 260 138 человек, 2,6 млн человек уже выздоровели, 58 988 человек скончались.

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