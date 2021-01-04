В Крымске возобновлено производство дефицитного лекарства для онкобольных

На кубанском фармпроизводстве начали выпуск иммуносупрессивного препарата Азатиоприна. Лекарство, в частности, назначается при лечении онкологических заболеваний. Об этом информирует «РГ».

Препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В связи с тем, что отпускные цены на него были низкими, около двух лет назад производители перестали его выпускать.

Из-за возникшего дефицита врачи были вынуждены назначать больным другие лекарства, не являющиеся полноценной заменой Азатиоприна. Чтобы заинтересовать производителей, в конце ноября ФАС России согласовала с ними отпускные цены на препарат.

Чуть позже Минпромторг России выдал лицензию на производство Азатиоприна кубанской компании. В данный момент это единственное предприятие в стране, производящее данное лекарство. В сутки здесь выпускают шесть тысяч упаковок препарата.

Андрей Ульченко