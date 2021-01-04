Трансляцию Рождественских служб можно будет посмотреть по кубанскому ТВ и в соцсетях

В связи с действующим на Кубани режимом повышенной готовности, вызванном пандемией коронавируса, количество прихожан на Рождественских богослужениях будет ограничено. Трансляцию службы в Свято-Екатерининском кафедральном соборе можно посмотреть в ночь с 6 на 7 января в прямом эфире «Кубань 24», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

На страницах соцсетей и на ютюб-каналах будут транслироваться богослужения, проходящие в храме Святого Духа (улица Сормовская,126), храме Святой мученицы Татианы (улица Калинина, 13, территория КубГАУ), храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» (улица Бойлерная, 78), храме Рождества Христова (улица Рождественская Набережная, 1), в Свято-Троицком соборе (улица Фрунзе, 65), храме Всех Святых (территория Всесвятского кладбища), храме Святителя Николая Чудотворца (улица Трудовой Славы, 3).

Прямые эфиры со служб начнутся в 23:45 6 января.

Также поблизости от Свято-Екатерининского кафедрального собора, где будет служить митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, установят два больших экрана для видеотрансляции с праздничного богослужения.

Андрей Ульченко