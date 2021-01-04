Белоруссия может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году

Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта республики из Литвы в порты России уже в 2021 году, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Ранее он заявлял, что объем перенаправления поставок нефтепродуктов Белоруссии из портов Литвы в Россию может составить 4–6 млн т.

«Вполне возможно, что и в 2021 году (белорусы.— “Ъ”) могут (поставить.— “Ъ”) уже часть объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже»,— сказал господин Новак в интервью РБК.

Россия и Белоруссия начали обсуждать перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию после заявлений литовской стороны по политической ситуации в Белоруссии. 25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил построить морской терминал в Ленинградской области.

Подробнее о предложении господина Лукашенко — в материале “Ъ” «Порт Усть-Лука».