Черноморский флот в два раза увеличил число ракетных стрельб в 2020 году

Черноморский флот (ЧФ) в 2020 году произвел около 200 артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям. Это в два раза больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба.

«В ходе плановой отработки задач корабельные соединения и береговые подразделения ЧФ осуществили более 30 ракетных стрельб зенитными и крылатыми ракетами, в том числе "Калибр-НК", увеличив показатель в два раза по сравнению с 2019 годом»,— говорится в сообщении Черноморского флота (цитата по «Интерфаксу»). План «боевых упражнений с применением морского подводного оружия» перевыполнен на 10%.

НАТО в 2020 году заявило о намерении усилить присутствие в Черноморском регионе. Представители альянса утверждают, что регион для них важен и что в нем уже есть «значительное военное присутствие».

О планах НАТО — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».