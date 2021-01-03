ФССП разработала Кодекс этики для сотрудников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовила для своих сотрудников Кодекс этики. Его проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Приставам хотят запретить высказываться о партиях и госорганах, им рекомендуют не размещать в интернете личную информацию, в том числе данные, которые позволяют определить принадлежность к ФССП.

«Нарушение сотрудниками положений Кодекса подлежит моральному осуждению и может быть рассмотрено на заседании соответствующей аттестационной комиссии органа принудительного исполнения РФ»,— говорится в документе. Соблюдение требований будет учитываться при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на высшие должности и при дисциплинарных взысканиях.

Что будут требовать от сотрудников ФССП:

проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам;

соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям;

не высказываться публично в отношении госорганов, должностных лиц, партий, общественных объединений, религиозных и других организаций;

не брать вознаграждения от физлиц и юрлиц.

В Кодексе определен ряд рекомендаций для сотрудников: