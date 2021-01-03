На Кубань придет аномальное тепло

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на будущей неделе ожидается необычайная для января теплая погода. В первые два дня недели превышение климатической нормы будет достигать 5-7 градусов, к концу недели оно уменьшится до 3-5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Небольшие осадки возможны со среды по пятницу», - сообщил господин Леус. Он также уточнил, что в пятницу дожди, переходящие в горных районах в мокрый снег, станут интенсивнее.

В Сочи в первой половине недели воздух прогреется до 13-18 градусов, во второй - до 7-12 градусов. Кратковременные дожди начнутся в курортной столице в пятницу. В Краснодаре в понедельник и вторник столбик термометра поднимется до 5-10 градусов тепла, такая же температура ожидается в субботу и воскресенье. Со среды по пятницу прогноз - плюс 8-13 градусов, возможны кратковременные дожди.

Андрей Ульченко