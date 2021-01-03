Сотрудники переосмыслили дистанционный формат

Число россиян, желающих всегда работать дистанционно, с апреля увеличилось вдвое. Согласно результатам опроса Superjob, сейчас таковых больше 40%. Причем женщинам удаленный формат работы нравится больше, чем мужчинам. Аналитики подсчитали, что чаще всего из дома трудятся программисты, менеджеры по продажам, бухгалтеры и специалисты по управлению персоналом. Подавляющее большинство россиян уверено, что с переходом на «удаленку» они не стали работать хуже. Что привнесла в жизнь офисных работников дистанционная занятость? И как эффективность своих подчиненных оценивает руководство? Расскажет Андрей Загорский.

Переход на дистанционный формат многие россияне встретили настороженно: в большинстве компаний, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, работа из дома редкость. В столице, впрочем, домашний офис был скорее бонусом, нежели постоянной практикой. Как правило, воспользоваться такой возможностью можно было лишь несколько дней в месяце.

Прежде москвичка Юлия работала именно по такой системе, благодаря чему могла чуть больше времени уделять саморазвитию. И в этом главное преимущество «удаленки», отмечает Юлия: «Конкретно у меня получается заняться итальянским, например, в другое время я бы не нашла на это вообще никаких ресурсов. Получается больше читать, получается банально больше спать, потому что утром ты встаешь — и вот ты уже на рабочем месте. Тяжеловато постоянно быть онлайн, на связи — этот формат не очень привычный, наверное, не самый комфортный».

Житель столицы Айрат выделяет в новом формате работы другое преимущество, например, он стал более эффективно перераспределять свое время: «Ты можешь сам выбирать, когда и что ты делаешь, когда ты сидишь дома. Тебе упала задача, ее дедлайн — завтра, и ты успеешь ее сделать за два часа, ты можешь себе позволить потратить эти два часа прямо сейчас, можешь вечером, ночью, утром — когда угодно. Условно говоря, ты можешь в рамках дедлайнов быть более свободным. В этом смысле гораздо проще стало управлять своим бытом».

Впрочем, аналитики Bloomberg подсчитали, что на «удаленке» люди стали работать на несколько часов больше, а их день теперь начинается раньше. В их числе оказалась преподаватель Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Марина Пакина: «Прям с утра встала, и стресс начинается, потому что понимаешь, сколько тебе сегодня нужно сделать, сколько проверить, сколько прокомментировать. Устно за полтора часа каждому — раз, раз, раз — быстренько исправил. А у меня зачет сейчас, я спрашиваю: можно я рассажу на три метра их друг от друга и устно нормально приму зачет? Нет, нельзя».

Большинство опрошенных “Ъ FM” работодателей наиболее эффективным считают гибридный режим работы. Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт, например, после завершения пандемии намерена сделать график своих сотрудников более гибким, но позволить подчиненным трудиться исключительно из дома не готова. «Мы абсолютно точно два дня из рабочей недели можем себе позволить, чтобы сотрудники были дома, по крайней мере, в те дни, когда в Москве очень тяжелый трафик, а это обычно вторник и. Больше времени у людей будет на жизнь»,— отмечает Жарова-Райт.

Основатель пиар-агентства Мария Шахова, в свою очередь, не против полного домашнего офиса, но только для творческих работников: «Возможно, часть сотрудников останется совсем на “удаленке”, например, какие-то копирайтеры, дизайнеры. А что касается сотрудников головного офиса, то вполне возможно совмещение “удаленки” и работы в офисе. Потому что после того, как мы правильно настроили KPI, дистанционная работа у нас показывает даже большую эффективность, чем работа в офисе. Каждое утро сотрудники чекинятся в CRM-системе и в конце рабочего дня отмечают, во сколько они закончили работу. И в течение дня, наверное, они на что-то отвлекаются, но если человек KPI выполняет, то бог с ним».

По данным портала Rabota.ru, на «удаленке» россияне стали более разнообразно проводить свои рабочие перерывы. Каждый третий, например, тратит это время на занятия спортом, некоторые выходят на прогулку. Типичные для офиса виды отдыха, впрочем, тоже никто не отменял. Примерно 25% опрошенных смотрят сериалы, столько же обедают, часть россиян проводит время на YouTube.

Лилия Галявиева