Правительство Литвы продлило запрет на передвижение по стране до конца января

Литовские власти продлили запрет на передвижение между муниципалитетами до 31 января. Решение принято правительством Литвы, которое утвердило соответствующее предложение комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Власти одобрили это решение с учетом анализа ситуации с пандемией коронавируса. Данные, представленные экспертами, показывают, что ситуация в Литве все еще очень серьезная, несмотря на снижение мобильности населения в период праздников.
«Это решение правительства может быть пересмотрено через две недели, 17 января, в свете последних данных о заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в стране»,— говорится в сообщении правительства.
В Литве за прошедшие сутки выявили более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19. От осложнений на фоне коронавируса умерли 27 человек.