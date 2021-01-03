В Ленобласти за 2020 год ликвидировали более 700 незаконных свалок

За прошлый год в Ленинградской области ликвидировали 737 незаконных свалки общим объемом около 600 тыс. куб. м, в 7,5 раз больше, чем за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как заявил начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля Сергей Муравьев, за год было выполнено более 40 рейдов, в ходе которых были выявлены территории с незаконно расположенными на них отходами. Досмотр транспортных средств, которые перевозят отходы, комитет проводил совместно с сотрудниками МВД. За один рейд досматривали около 40 грузовых машин. За грубые нарушения в прошедшем году на штрафстоянку было отправлено более 30 мусоровозов. По фактам выявленных правонарушений сотрудниками Госэконадзора возбуждено 941 дела об административных правонарушениях, вынесены решения о штрафах в размере 46,5 млн руб.