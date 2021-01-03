В Анапе прошел пляжный марафон

80 бегунов из 16 городов страны приняли участие в Анапском новогоднем марафоне «Зимний шторм». Они преодолели трассы от 2 до 42 километров, сообщает пресс-служба администрации курортного города.

«Зимний шторм» проводится в Анапе в шестой раз, трасса смешанная, - участникам пришлось преодолеть не только участки с асфальтовым покрытием, но и пробежаться по песчаным пляжам. Старт и финиш располагались на стадионе «Спартак». В курортный город прибыли спортсмены из Москвы, Мурманска, Подольска, Ростова-на-Дону, Красноярска, Дзержинска и других городов России.

Андрей Ульченко