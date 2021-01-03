Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище в Москве

Прощание с актером Владимиром Кореневым состоится во вторник в Электротеатре Станиславский, сообщили «РИА Новости» в театре, где служил артист. Похоронят Владимира Коренева на Введенском кладбище.

«Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный»,— сказала собеседница агентства.

О смерти актера стало известно в субботу, 2 января. Он умер на 81-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Широкую известность Владимир Коренев получил, снявшись в фильмах «Свет далекой звезды» (1964), «Дети Дон-Кихота» (1965), «Сыны Отечества» (1968), «Освобождение» (1971). Но особенный успех артисту принесла главная роль в картине «Человек-амфибия» (1962), ставшая главным романтическим образом советского кино на несколько десятилетий.