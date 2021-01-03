Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам «не включать "избирательную память"» в исторических вопросах. Так он прокомментировал высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией. Господин Дрозденко посоветовал вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора.

«А в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса»,— приводит администрация Ленобласти слова губернатора.

Новый договор о границе между Россией и Эстонией был подписан в 2005 году. В ходе ратификации Эстония включила в него ссылки на положения Тартуского мирного договора. Москва посчитала, что это даст возможность Таллину в дальнейшем предъявлять территориальные претензии. 18 февраля 2014 года Россия и Эстония подписали новый проект пограничного договора. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму России и парламент Эстонии.

Эстония считает, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать, заявил спикер парламента страны в новогоднем поздравлении. По договору к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей.

Подробнее о позиции правительства Эстонии — в интервью главы МИДа “Ъ”.