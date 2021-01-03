Уже четыре очага лесных пожаров локализованы на Кубани

На данный момент локализованы четыре из шести очагов природных пожаров, которые возникли два дня назад в Туапсинском районе и в Сочи, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Огонь распространяется по лесной подстилке.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях сообщил, что причина пожаров предварительно заключается в использовании жителями пиротехники.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, для тушения природного пожара будет применятся вертолет Ка-32 с ВСУ. Площадь возгораний составляет 1 тыс. кв. м. С огнем борются 249 человек, задействованы 54 единицы техники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Андрей Ульченко