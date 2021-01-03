Лесные пожары в Сочи будет тушить авиация

Для тушения природного пожара в Сочи будет применятся вертолет Ка-32 с ВСУ, сообщает пресс-служба МСЧ по краю. Борьба с лесными пожарами в Туапсинском районе и Сочи продолжается уже третьи сутки. Сейчас зафиксированы шесть возгораний лесной подстилки, из них два очага локализованы. Площадь возгораний составляет 1 тыс. кв. м.

В данный момент с огнем борются 249 человек, задействованы 54 единицы техники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. На месте организован штаб пожаротушения.

Как отмечают в МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует.

Андрей Ульченко