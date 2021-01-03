16 человек с COVID-19 умерли на Кубани за минувшие сутки

От пневмонии, возникшей на фоне заражения коронавирусом, в крае погибли 16 человек, сообщает пресс-служба администрации региона. Два человека скончались в краевой клинической больнице №1, в Северской ЦРБ и Тихорецкой ЦРБ умерли по трое пациентов. В числе погибших три жителя Темрюкского района, два жителя Сочи, по одному жителю Армавира и Кореновского района.

Самой старшей среди умерших является 88-летняя жительница Кущевского района, она страдала астмой. Самыми молодыми – 55-летние житель Тихорецка с патологиями почек и сочинец с заболеваниями печени.

Всего с начала пандемии на Кубани умерли 977 человек с коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в крае выявлено 184 новых случаев заболевания коронавирусом. В данный момент 123 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО.

Андрей Ульченко