Коронавирус выявлен еще у 184 жителей Кубани

За минувшие сутки в крае выявлено 184 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации региона. Самому молодому заболевшему всего четыре месяца, самому старшему – 93 года. Больше всего больных зарегистрировано в краевой столице – 57 человек. В Сочи 18 случаев заражения, в Геленджике и Усть-Лабинском районе – по 11, в Анапе и Крыловском районе – по семь.

С начала развития пандемии в регионе зафиксировано уже более 28 тыс. случаев заражения вирусом. Выздоровели – 19 тыс. человек (114 за последние сутки). Жертвой заболевания стали 977 человек.

В данный момент 123 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пятеро – на ЭКМО. В краевых стационарах проходят лечение 1504 жителя края, на дому лечатся - 6808 человек.

В регионе проведено 2 млн 95 тыс. тестов на COVID-19, из них 6,4 тыс. в последние сутки.

Андрей Ульченко