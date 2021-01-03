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В Свердловской области коронавирусом заразились 404 человека, 18 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 404 человека, 18 пациентов скончались, сообщает источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 59 793 человека. Из них больше 51 тысячи уже выздоровели, 1562 пациента скончались.

Напомним, режим самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В декабре 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.

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