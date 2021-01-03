Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

В провинции Альберта на западе Канады разбился вертолет Robinson R44. Погибли четыре человека — семья с двумя детьми, передает CTV данные канадской королевской конной полиции.

Вертолет упал на фермерское поле в 100 км от Гранд-Прери вечером 1 января (утром 2 января по московскому времени). Все, кто находился на нем, погибли. О причинах крушения не сообщается. Маршрут вертолета пока не установлен.

3 января стало известно о крушении легкомоторного самолета в штате Мичиган США на жилой дом. Погибли пилот и два пассажира самолета.