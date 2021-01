Три человека погибли после падения легкомоторного самолета на жилой дом в Мичигане

В штате Мичиган США легкомоторный самолет упал на жилой дом. Погибли три человека — пилот и два пассажира. Жильцы находились дома во время авиакатастрофы, но смогли выжить, передает CNN.

Крушение произошло в жилом квартале города Лион (больше 60 км от Детройта). Одна из тех, кто находилась в доме, рассказала телеканалу, что семья в момент крушения спорила о том, какой фильм посмотреть. По информации The Detroit News, на дом упал одномоторный самолет Piper PA-24.

VIDEO: A plane has crashed into a home in Oakland County.https://t.co/cPvIxbbSfM Video from Justin Maddox pic.twitter.com/nSyulpdNm7