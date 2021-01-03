Сенаторы-республиканцы предложили созвать комиссию для проверки выборов в США

11 сенаторов из Республиканской партии инициируют создание избирательной комиссии для проведения проверки проведения выборов президента США. Они ссылаются на опыт 1877 года, когда такую комиссию создали после спорных результатов в нескольких штатах. Она состояла из пяти сенаторов, пяти членов Палаты представителей и пяти судей Верховного суда.

«Конгрессу следует незамедлительно назначить избирательную комиссию со всеми полномочиями по расследованию и установлению фактов, провести чрезвычайное 10-дневное расследование о результатах выборов в спорных штатах»,— говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте сенатора Теда Круза (штат Техас). По мнению республиканцев, после работы комиссии штаты должны будут созвать специальные сессии законодателей для внесения изменений в результаты, если это потребуется.

Республиканцы 6 января намерены проголосовать против утверждения результатов голосования выборщиков в нескольких «спорных штатах», пока не будет проведена проверка. Они считают масштабы фальсификаций беспрецедентными. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. В Палате представителей большинство у Демократической партии, кандидат которой победил на выборах по результатам голосования выборщиков.

Выборы в США прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».