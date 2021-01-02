На Кубани спасатели тушат два крупных лесных пожара

В Краснодарском крае по состоянию на 2 января действуют два крупных возгорания лесной подстилки. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, площадь активного горения на территории Туапсинского района составляет 400 кв.м, в Сочи - 600 кв.м.

В тушении задействовано 200 человек личного состава и более 30 единиц техники Единой государственной системы ликвидации и предупреждения ЧС, в том числе от МЧС 82 человека и 10 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле краевого ГУ МЧС РФ.

Как сообщил в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, причиной пожара в Сочи стал запуск фейерверка.

Наталья Решетняк