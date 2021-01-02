Экс-главу управления ФСИН по Северной Осетии приговорили к 2,5 года за растрату

Суд признал бывшего начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, сообщается на сайте регионального Следственного комитета России (СКР).

Емельянова задержали в феврале 2020 года, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, два эпизода). По данным следствия, в 2016 году он организовал строительство в административных помещениях исправительной колонии при отсутствии финансирования, а также в нарушение закона привлек к работе строительную компанию, не заключив с ней госконтракт. В апреле 2019 года по указанию Емельянова колония №1 по РСО-Алания заключила контракт с коммерческой организацией на проведение капремонта. Организация работу не выполнила, но Емельянов в июне того же года поручил подчиненным перечислить ей 3 млн руб.

«Противоправные действия Емельянова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, а также нарушение прав и законных интересов организаций УФСИН России по РСО-Алания»,— рассказали в СКР. С осужденного также взыскали сумму ущерба 3 млн руб.