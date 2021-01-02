9 тысяч жителей Удмуртии стали самозанятыми

В Удмуртии по предварительным итогам 2020 года на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный итог» перешли 9122 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это превысило все наши изначальные прогнозы. Напомню, сначала мы поставили «планку» в 5 тыс. самозанятых. Это показывает, что принятие «Налога на профессиональный доход» в республике было верным решением. Людей привлекает низкая ставка 4 и 6%, а также возможность легализовать свою деятельность и начать работать с крупными заказчиками, отстаивать права в суде, без лишних проблем получать нужные справки», — прокомментировал и.о. первого заместителя председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

По словам Константина Сунцова, больше всего самозанятых среди тех, кто оказывает бытовые и риэлторские услуги. Также наблюдается невысокий процент перехода на налог на профессиональный доход среди ИП, так как ставка для самозанятых ниже.

Напомним, что «Налог на профессиональный доход» в Удмуртии появился с 1 июля 2020 года. Процедура регистрации в качестве самозанятого максимально упрощена, им не нужно сдавать отчетность или заводить кассу, налог на доход оплачивается ежемесячно по ставке 4% (при расчете с физическими лицами) и 6% (при расчете с юридическими лицами).