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В Сочи площадь лесного пожара увеличилась до 5,5 га

К утру 2 января огонь охватил 5,5 га вблизи курортного поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Об этом сообщает глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram.

По его словам, жителям населенного пункта ничего не угрожает, так как очаг возгорания находится на большом расстоянии. «Ситуация полностью под контролем», - отметил глава.

Полоса горения находится в труднодоступном месте, в урочище Слепченкова Балка, и составляет 600 м. К тушению лесного пожара привлечены 105 человек личного состава, которые добираются  к очагу пешком. В селе Малый Кичмай организован штаб пожаротушения. 

Как писал "Ъ-Кубань", сообщение о возгорании  лесной подстилки  в указанном районе поступило 1 января в 2.03. 

Наталья Решетняк


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