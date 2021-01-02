В Сочи площадь лесного пожара увеличилась до 5,5 га

К утру 2 января огонь охватил 5,5 га вблизи курортного поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Об этом сообщает глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram.

По его словам, жителям населенного пункта ничего не угрожает, так как очаг возгорания находится на большом расстоянии. «Ситуация полностью под контролем», - отметил глава.

Полоса горения находится в труднодоступном месте, в урочище Слепченкова Балка, и составляет 600 м. К тушению лесного пожара привлечены 105 человек личного состава, которые добираются к очагу пешком. В селе Малый Кичмай организован штаб пожаротушения.

Как писал "Ъ-Кубань", сообщение о возгорании лесной подстилки в указанном районе поступило 1 января в 2.03.

Наталья Решетняк