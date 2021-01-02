МИД Китая: попытки США развязать новую холодную войну обречены на провал

Проводимая американскими властями «неправильная политика» в адрес Китая нанесла урон отношениям двух стран, заявил глава китайского МИДа Ван И. По его словам, политика США по «сдерживанию Китая», а также их попытки развязать новую холодную войну «обречены на провал». Министр при этом выразил надежду, что отношения Пекина и Вашингтона наладятся с приходом к власти избранного президента США Джо Байдена.

По мнению Ван И, в последние годы китайско-американские отношения «оказались в беспрецедентно затруднительном положении». «Доказано, что всестороннее подавление и сдерживание Китая и их (США.— “Ъ”) попытки спровоцировать новую холодную войну не только нанесли серьезный урон интересам двух народов, но и нанесли большой ущерб миру. Они (действия США.— “Ъ”) обречены на провал»,— сказал глава МИД Китая в интервью агентству «Синьхуа» и Центральному китайскому телевидению.

Министр считает, что сейчас отношения двух стран «стоят на новом перепутье». «Есть надежда, что новое правительство США восстановит рациональность, возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами на правильный путь и возобновит сотрудничество»,— добавил министр иностранных дел. Он отметил, что Пекин готов работать над укреплением отношений с Вашингтоном «на основе принципов скоординированности, сотрудничества и стабильности».

Избранный президент США Джо Байден ранее заявил о намерении модернизировать приоритеты в обороне из-за «вызовов со стороны России и Китая». Американская нацразведка называла КНР самой большой угрозой для США. СМИ сообщали, что покидающий пост президента Дональд Трамп до конца своего срока планирует принять ряд жестких мер в отношении Китая.

О том, почему США пошли на новое обострение отношений с КНР, читайте в материале “Ъ” «Тайванька-встанька».