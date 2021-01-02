Президент Казахстана одобрил отмену смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ратифицирующий протокол к международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Каждая присоединившаяся к протоколу страна должна принять меры для отмены смертной казни. Начать подготовку к присоединению к протоколу поручил сам господин Токаев еще в 2019 году.

В сентябре 2020 года протокол, направленный на отмену смертной казни, подписал постоянный представитель Казахстана при ООН. Позднее документ одобрили обе палаты парламента страны. Казахстанский Конституционный суд при этом уточнял, что страна оставит за собой право воспользоваться смертной казнью в отношении совершивших особо тяжкие преступления военного характера.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году ввел мораторий на смертную казнь. Указом главы государства исполнение приговоров о казни было приостановлено, но судам не было запрещено приговаривать к ней. В качестве альтернативного наказания в стране ввели пожизненное лишение свободы.