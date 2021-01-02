В Москве открывают более 500 пунктов сбора новогодних елей

В Москве сегодня, 2 января, открывается более 500 пунктов сбора новогодних елей. Акция «Елочный круговорот» продлится предварительно до 20 февраля.

По всей столице будет организовано более 500 пунктов приема елок. Перед их сдачей граждан просят очистить дерево от мишуры и игрушек, рассказал «РИА Новости» руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

МЧС предупреждало, что хранить новогоднюю елку до весны опасно. В ведомстве поясняли, что сухая хвоя может стать причиной пожара.

О развитии рынка новогодних хвойных деревьев в РФ читайте в материале “Ъ” «Елкам пересчитали шишки».