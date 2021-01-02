Омбудсмен Армении заявил о необходимости вернуть военнопленных из Азербайджана

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что находящихся в Азербайджане армянских военнопленных нужно незамедлительно вернуть на родину, как это предусмотрено трехсторонним соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Армянские военнослужащие, захваченные азербайджанскими военными в плен, должны быть освобождены и возвращены в Армению. Это нужно сделать немедленно и без каких-либо предварительных условий. Они по статусу являются военнопленными»,— написал господин Татоян в Facebook.

Он напомнил, что 31 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал содержащихся в плену армянских военнослужащих террористами. Арман Татоян отметил, что подобные заявления нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования по защите прав человека.

14 декабря Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками. Азербайджану было передано 12 человек, Армении — 44. В конце декабря еще двоих азербайджанцев доставили в Баку, четверых армян — в Ереван. Соглашение о прекращении огня, подписанное в ноябре, предполагает передачу части земель Азербайджану, вывод войск Армении и миротворческую миссию России.