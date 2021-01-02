В Йемене при обстреле хуситов погибли пять человек

В городе Ходейда в Йемене в результате обстрела со стороны повстанцев из хуситского движения «Ансар Алла» погибли по меньшей мере пять человек, еще семь ранены, сообщили источники телеканала Sky News Arabia.

«Пять женщин погибли, семь человек получили ранения, среди них трое детей, при обстреле хуситами в южной части города Ходейда»,— сообщили источники телеканала. По их словам, снаряд упал на свадебный зал на улице аль-Матар на юге Ходейды.

30 декабря в Йемене в аэропорту города Аден в момент встречи членов нового правительства страны прогремели взрывы. После этого взрыв произошел возле дворца «Эль-Маашик», куда отправились члены правительства. Власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах».

Подробнее об атаках — в материале “Ъ” «Правительство Йемена чуть не взорвали».