В Татарстане снижается заболеваемость коронавирусом

В Татарстане количество заболевших за последние сутки, к 1 января, снизилось до 91 человека, сообщил региональный минздрав. Согласно его данным, уменьшение заболеваемости наблюдается после 23 декабря, когда в республике были выявлены рекордные 103 случая COVID-19.

Из новых заболевших 23 человека госпитализированы, 68 получают лечение на дому. В том числе — шестеро несовершеннолетних и 25 человек старше 60 лет.

В Казани за сутки зарегистрировали 56 случаев коронавируса, в Набережных Челнах – 11, в Нижнекамском районе – 5, в других 12 районах республики – по 1-3 случая.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"