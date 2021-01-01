Саночник Пересторонин попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

Российский саночник Матвей Пересторонин упал во время квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кёнигсзе. После этого его госпитализировали в больницу. Здоровью спортсмена ничего не угрожает.

«Матвей упал во время заезда и сейчас находится в больнице. Судя по всему, у него небольшое сотрясение и состоянию здоровья ничего не угрожает. Посмотрим, как все будет дальше, но, видимо, следующий этап Кубка мира он вынужден будет пропустить»,— рассказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

По его словам, спортсмен будет находиться под наблюдением врачей. После Пересторонину понадобится некоторое время на восстановление.

Матвею Пересторонину 19 лет. Этап Кубка мира в Кёнигсзе был для него первым взрослым международным стартом в карьере.