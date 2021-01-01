Спикера ярославской облдумы, погибшего в ДТП, похоронят в Тверской области

Погибшего 30 декабря в ДТП председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова похоронят 3 января в городе Кимры Тверской области. Траурные мероприятия там начнутся в 9 часов, сообщили в пресс-службе ярославской областной думы. Ранее сообщалось, что в Ярославле прощание с Алексеем Константиновым пройдет 2 января в Успенском соборе.

Траурная церемония прощания в Ярославле начнется в 10.30 и продлится до 13:30. Сначала пройдет отпевание покойного, а затем – гражданская панихида.

В пресс-службе правительства Ярославской области сообщили, что для соблюдения профилактических мер в условиях пандемии коронавируса, 2 января в Успенском соборе будут разведены потоки пришедших проститься с Алексеем Константиновым.

«Также будет действовать ограничение по количеству одновременно присутствующих в помещении во время прощания. Будут соблюдаться и другие эпидемиологические ограничения. Если потребуется, траурная церемония может быть продлена»,— уточнили в пресс-службе.

Напомним, Алексей Константинов погиб в дорожно-транспортном происшествии 30 декабря в Тверской области. ДТП произошло около 14 часов на 90 км автомобильной дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Алексей Константинов управлял личным автомобилем. В пресс-службе областной думы рассказали, что председатель думы находился с рабочей поездкой в Ростовском районе. После окончания рабочей поездки он отпустил служебный автомобиль, и на личной машине отправился в Тверскую область. По информации пресс-службы, он намеревался там остаться на новогодние праздники.

На трассе автомобиль Hyundai New Santa Fe, за рулем которого находился Алексей Константинов, столкнулся с автомобилем Mazda CX-7 под управлением 37-летней женщины. Алексей Константинов от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Удар был такой силы, что спасателям пришлось разрезать деформированный автомобиль, чтобы извлечь тело погибшего. Второй автомобиль от удара загорелся. Управлявшая им женщина с травмами была доставлена скорой помощью в больницу. Позднее пострадавшая в ДТП скончалась.

В настоявшее время в связи с произошедшим проводится проверка правоохранительными органами. На место выезжали руководители и сотрудники следственного управления СК России по Тверской области. Пока официально причина аварии не называется. По одной из версий, автомобиль под управлением Алексея Константинова выехал на полосу встречного движения. Еще одной причиной называются плохие дорожные условия.

Соболезнования в связи с трагической смертью спикера Ярославской облдумы Алексея Константинова выразил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Также выразили соболезнования губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков.

Алексей Константинов погиб на 57 году жизни. Он профессиональный военный. Проходил службу на различных должностях в Советской и Российской армии, а также в федеральной службе охраны. Должность председателя Ярославской облдумы он занял в сентябре 2018 года. До этого он возглавлял администрацию Ростовского района Ярославской области.

Антон Антонов